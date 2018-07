Aumento del IVA en la frontera afecta más de lo que beneficia en Gobfed: Adolfo Solís

TIJUANA, Baja California(GH)

Una de las propuestas del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador es reducir el IVA homologado para volver a generar competitividad en la frontera, misma que según empresarios de la región ha impactado en pérdidas económicas. El abogado fiscalista Adolfo Solís Farías explicó que incluso para el Gobierno Federal en turno, los efectos de la homologación no fueron los esperados.





En el año 2014, legisladores votaron a favor en su mayoría para homologar la tasa del IVA en todo el país. A 4 años, en los datos del especialista en fiscalización, no alcanzó para siquiera aliviar los daños del país, incluso hubo un defícit gracias a esa decisión. é





"No fue lo suficiente bueno como para aliviar el daño que causo la homologación, perdimos competitividad, crecimiento, desarrollo y si bien tuvimos más dinero, no nos alcanzó para aliviar los problemas que generó", comentó.





Recordó que en su momento se ampararon legalmente para que no se incrementara el IVA, aunque sin éxito, pues el poder judicial evitó involucrarse en temas de otro poder como era el legislativo, esto mediante la teoría de la configuración.





"Presentamos la demanda de amparo, se fue a los tribunales, la corte resolvió que se rige las acciones de esta naturaleza bajo la teoría de la configuración que prácticamente dice, tu ciudadano votaste por tus legisladores, los legisladores decidieron quitar esa tasa particular y hacerte la tasa general, la culpa no es del poder judicial y no puede inmiscuirse en el poder legislativo, si estás inconforme con eso, a la próxima no votes por los que te modificaron la tasa"





Subrayó que la teoría de la configuración generó el "voto de castigo" para estas elecciones donde por una buena diferencia, ganó el candidato que representaba a la izquierda en contraste con el índice más bajo en la historia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por debajo del 17% del electorado federal.