Hasta 800 mil pesos costaría nuevo software para arrastre de vehículos

TIJUANA, Baja California(GH)

Hasta 800 mil pesos podría costar el nuevo software que adquirirá la Sindicatura Procuradora para el área de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos, el cual, no es actualizado desde el año 2003.



En la pasada sesión de Cabildo, se aprobó el dictamen 164/2018, el cual, señala una movida presupuestal de 350 mil pesos.



Que consta de cinco módulos, que son Diseño Entidad – Relación; Inventario General Entradas y Salidas; Seguridad (accesos, triggers, candados); Reportes (a petición del cliente) y Mantenimiento y Configuración.



La síndico Procuradora, Ana Marcela Guzmán Valverde informó que hubo un ajuste presupuestal entre partidas sin superar el techo presupuestal, es decir, disminuyeron de ciertas áreas para poder generar el recurso necesario.



“El monto de los 350 mil pesos se sumó a una ya existente para la adquisición de este software, haciendo en total una suma de 800 mil pesos, esto no significa que necesariamente tenga que costar esa cantidad”, aclaró.



Explicó que el cambio ya es necesario, debido a que durante la presente administración municipal se han presentado 16 inconsistencias, relacionadas con la base de datos y archivos del sistema, situación que afecta la operatividad y el ciudadano tiene que realizar esperas de hasta seis horas porque se cae el sistema constantemente.



“El sistema ya no permite que se pueda actualizar ni montar sobre este un sistema operativo más nuevo, tampoco permite que se le hagan modificaciones y ya no tiene espacio para guardar más registro”, manifestó.



La compra se dará a través del Departamento de Sistemas para buscarlo, quien a su vez enviará la mejor opción al Departamento de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor.



De acuerdo a las propuestas que se han recibido hasta el momento, la elaboración del sistema tardar cerca de seis meses, por lo que para principios del 2019 ya podría estar instalado el nuevo software.