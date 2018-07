Presidente del Colegio de Contadores en contra de la propuesta de AMLO en apoyo a 'ninis'

TIJUANA, Baja California(GH)

El presidente del Colegio de Contadores, Lorenzo Hernandez Niebla externó su preocupación respecto a la propuesta del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador para darles un apoyo económico a las personas que no estudian ni trabajan ("ninis").El contador público explicó que la ley dice que todos deben contribuir al gasto público, sin embargo consideró que no es parte del gasto público, ya que ellos deberían contribuir.Además mencionó que una costumbre de los gobiernos es primero diseñar el presupuesto de egresos para luego definir los impuestos a pagar por los ciudadanos.. Foto: Said Rodríguez