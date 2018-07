Ciudadanos no se ven representados por el PAN: Óscar Arce

TIJUANA, Baja California(GH)

Los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) controlan las candidaturas blanquiazules, y los ciudadanos no se sienten representados, declaró el ex diputado panista Óscar Arce Paniagua.



“Sí lo vemos directamente en las candidaturas, algunas muy claras, ex secretarios de gobierno, la esposa del secretario de Gobierno, es decir, se ve dónde está la mano del Gobernador para elegir a los candidatos”, subrayó.



Los recientes resultados electorales, dijo, llevan a los que participan en política a reflexionar qué pasó con los partidos, en su caso particular, qué marcó la derrota del PAN

“Era un partido que tenía una tradición democrática, independientemente de que se perdió esa tradición democrática, los padrones del PAN son manipulados por los gobernantes, son los que tienen la injerencia directa”, manifestó.



Arce Paniagua aseguró que el problema del PAN de Baja California es que tienen 30 años eligiendo de la misma gente, aunque existen excepciones.



“Si te pones y no tienes la bendición del Gobernante en turno, no vas a llegar a ningún lado”, destacó.



“Muchos panistas decidimos hacernos a un lado, y esperar a que vengan los cambios. Por el bien del partido, el PAN tiene que transformarse otra vez y debe de volver a los orígenes, a su democracia interna, a lo que lo hacía fuerte”, agregó.



Además, señaló que eliminaron los candados para que los dirigentes del partido pudieran ser candidatos.



"Así lo hizo Anaya, prácticamente se autoimpuso como candidato porque un día deja la dirigencia y al otro día es el candidato del Frente", apuntó.



También lamentó que actualmente el PAN no encabece ninguna causa social.



“Antes veíamos a gente como Rosas Magallón abogando por los pobres, abogando por asuntos de los jóvenes, hoy, el PAN está hecho para la convenciones internas y ni para la campaña porque se le paga a la gente que sale a la campaña”, expuso.



El blanquiazul tiene que tomar una decisión rápida, aseveró, elegir a un dirigente que esté fuera de cúpula del poder para que no pongan “al amigo del amigo” otra vez.



Refirió que además el Gobernador del Estado no está bien calificado, y por consecuencia el partido no tiene un aval fuerte rumbo a 2019.