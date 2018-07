Pide Fernando Oceguera cambio en fiscalía estatal para los desaparecidos

TIJUANA, Baja California(GH)

Al no dar resultados la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la PGJE, el presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, Fernando Oceguera Flores consideró necesario un cambio de personal.



En el Estado, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, existen mil 275 personas desparecidas.



“Una que otra persona es encontrada, el 98% de ese global que te comento, todavía siguen desaparecidos”, declaró.



Agregó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en el tema de los desaparecidos ha hecho un trabajo de “simulación” porque no tienen la suficiente estructura, personal y capacidad para poder encontrarlos.



Por lo que consideró necesario un cambio de la “cabeza” de la fiscalía, al ser las mismas personas desde la administración estatal de Guadalupe Osuna Millán.



“Si ven que no funcionan y no están haciendo un buen trabajo, pues hay que hacer cambios, dentro de la fiscalía, los titulares, para meter sangre fresca con nuevos provectos y que se apeguen a las normativas del Gobierno Federal que no las están aplicando en el Estado”, comentó.



Además, desde hace varios años se viene registrando la misma dinámica, en que la sociedad bajacaliforniana asegura que existen casos de personas desaparecidas, mientras que la autoridad dice que no hay.



Afortunadamente, señaló, existen las redes sociales en donde la población puede denunciar los casos demostrando que la PGJE está “mintiendo” por cuestiones políticas y para conservar cierta credibilidad.



Asimismo falta que el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea) tenga en primera instancia sicólogos y personal capacitado para atender las quejas de los ciudadanos.