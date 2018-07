El cierre de playas no afecta: Canaco

TIJUANA, Baja California(GH)

El cierre parcial de las playas en Tijuana no representará afectación a las estimaciones de los 65 millones de pesos en derrama económica, aseguró Mario Escobedo Carignan, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).



"Usualmente el turismo internacional que recibimos en playa va a las que están al Sur del Estado, de Rosarito en adelante, no creo que sea motivo. Sobre todo que en Estados Unidos tampoco hay opción, no vislumbramos una afectación", comentó.



Esto tras el anuncio por parte de la dirección de bomberos de no permitir la actividad acuática en Playas de Tijuana, principalmente de la "malla" como se refieren al límite fronterizo al malecón donde se concentra la mayor cantidad de hoyos o remolinos que podrían poner en peligro la seguridad de los bañistas, la instrucción se extendió hasta El Vigía hasta el viernes por la noche.



Cabe mencionar que estarán 25 bomberos al pendiente de que se respeten las indicaciones, así como banderas rojas a lo largo de toda la costa, esto para alertar a la gente que se presente por las altas temperaturas.



"Es una alerta que viene desde Estados Unidos para no ingresar al agua, las playas seguirán abiertas, hará bastante calor y la gente buscará la brisa, en el lado mexicano. No creemos que represente alguna afectación", subrayó.



También exhortó a que el fin de semana predomine la paciencia en la ciudadanía y ser buenos anfitriones, pues se espera hasta un ingreso de 250 mil vehículos procedentes del otro lado de la frontera.