En incertidumbre cinco hogares pegados a El Muro

TIJUANA, Baja California(GH)

Las familias que viven “pegadas” al muro fronterizo entre Tijuana y Estados Unidos desconocen que tienen que desalojar el área, pues de acuerdo a las autoridades estadounidenses invaden su territorio e interrumpen los trabajos para colocar los nuevos pilares que reemplazarán las láminas de metal.



Serían cinco casas las afectadas, mismas que están ubicadas en la calle Cilantro de la colonia El Nido de Las Águilas.



Ese es el caso de Crisbel Robles, para quien desde hace quince años la valla divisoria ha sido parte de su patio, tendedero de ropa, entre otras utilidades.



Al iniciar la plática aclaró que todos estos terrenos fueron adquiridos de manera legal y siempre han cumplido con el pago de los servicios públicos y predial.



“Ya hemos hecho amistad con los migras y en las pláticas ha salido que pondrán otro muro y que estamos estorbando, pero hasta ahorita nadie de las autoridades de este lado (Tijuana) ha venido a notificarnos, no nos han dicho si nos moverán o algo. Pero cuando se compró el terreno nos dijeron que estamos del lado de México”, dijo.



De acuerdo con la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), las propiedades mexicanas deben estar alejadas entre 15 y 20 metros del muro, de lo contrario estarán invadiendo.



“La estructura es propiedad del gobierno de Estados Unidos y se construye exclusivamente dentro de su territorio, por lo tanto cualquier construcción o estructura que se pegue a esa cerca está sentada en Estados Unidos”, había explicado Roberto Espinoza, representante de la CILA en Tijuana, al instalar las nuevas barreras que, ahora sí, dijo, impedirán el ingreso ilegal de las personas migrantes a Norteamérica.



Y aunque un poco escéptica, Crisbel confía en que lo anterior se quede solo en un proyecto más.



“Desde hace mucho tiempo, como diez años, los ‘migras’ nos habían dicho que lo iban a hacer y no lo hacían. También dijeron que del ‘otro lado’ harían dos carreteras y no lo han hecho. Todo eso nos platican”, añadió.