Iniciativa privada financiará letrero en Cerro Colorado

TIJUANA, Baja California(GH)

Ante algunas dudas por parte de los regidores durante la sesión extraordinaria del Cabildo sobre el proyecto de las letras “Tijuana” en el Cerro Colorado, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Tijuana (Canaco-Servytur), Mario Escobedo Carignan, reafirmó que se utilizará recursos privados.



“Tengo desconocimiento de dudas sobre los regidores, hemos estado tratando el tema por algunos de ellos, por la tramitología de permisos, el proyecto será financiado 100% por empresas de Tijuana o el estado, no estaremos utilizando recursos públicos”, comentó.



El regidor Manuel Francisco Rodríguez Monárrez subió el tema a la sesión tras la autorización de la modificación presupuestal de 3 millones de pesos a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo económico de la ciudad.



“Yo no quisiera pensar que estos 3 millones son para solamente un proyecto de una sola cámara, entiendo que las letras del Cerro Colorado las van a pagar los empresarios, espero que en ese tenor el recurso no venga del Ayuntamiento”, comentó el regidor.



Dicha escultura tendrá una inversión de 4 millones de pesos y aún no se ha establecido una fecha para que inicie la obra.