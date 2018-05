Se agrava situación en Hermosillo de migrantes centroamericanos

HERMOSILLO,Sonora(GH)

La situación para los migrantes centroamericanos empieza a complicarse en la ciudad por el cambio de albergue y la falta de comida; además por el retraso en los permisos de Migración mexicana.



Los migrantes centroamericanos planean el próximo lunes iniciar una huelga de hambre como medida de presión contra las autoridades migratorias.



Desde hace tres días los 280 migrantes que todavía permanecen en el albergue y comedor "Vida Plena, Corazón Contento", en Hermosillo, fueron notificados de que serán removidos al Parque La Sauceda, expresó la hondureña Iris Oneira Olivas.



La mujer que llegó a la capital sonorense a bordo de "La Bestia", manifestó que se les informó sobre el cambio, debido a que los vecinos de la colonia San Luis empezaron a quejarse por la presencia de los viajeros.



"Nos dijeron que ahora (ayer) sí nos llevarán para allá, pero todavía no sabemos, porque así tienen diciéndonos desde hace tres días; se han tardado mucho para darnos los papeles, yo le pido a Migración que nos los den pronto", puntualizó la migrante.



Respecto al fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los 55 mil hondureños que viven en Estados Unidos y que tienen que abandonar el País antes de enero del 2020, Iris Oneira señaló que no le afecta la decisión de Donald Trump.



"A mí no me afecta en nada la cancelación de los TPS porque me quedo acá, me gusta México para trabajar: Mexicali, Hermosillo y Bahía de Kino, y si no hay trabajo me voy a otro lado, menos a Tamaulipas", externó.



Para el hondureño César Medina sí representa un retroceso considerable, pues asegura que muchos de sus connacionales pretendían llegar a Estados Unidos a residir y trabajar de forma legal.



"Que quiten los permisos nos afecta porque mucha gente iba con la ambición de pasar de forma legal a Estados Unidos, pero Donald Trump está loco", dijo, "no estamos de acuerdo con lo que está haciendo, porque había dicho que llegaría a un acuerdo con nosotros".



Si el presidente del País vecino decidiera volver a otorgar el TPS, puntualizó, los hondureños podrían aprovechar al menos 18 meses para trabajar y cumplir con el objetivo de este tipo de permiso.



"Otra situación es que nos iban a dar la visa y como ahora no quiere Migración, nosotros tomamos una plática y el lunes haremos entre todos una huelga de hambre, porque se han tardado mucho", indicó Medina.



Sebastián Cervantes, también originario de Honduras, explicó que están desesperados por que se les concedan las visas para poder avanzar, ya que considera que se quedaron estancados.



"Íbamos muy bien y nos quedamos en Hermosillo, cuando la idea era llegar hasta Tijuana; no podemos irnos sin nuestros compañeros y están tramitando los papeles demasiado lento, si llegamos al lunes lo más seguro es que hagamos huelga de hambre el lunes", reiteró.



Queda poca comida



En cuanto a la alimentación, Hilda Cambustón Espinoza, presidenta del albergue y comedor "Vida Plena, Corazón Contento", manifestó que ya es muy poca la comida que queda y que es poco el apoyo que brindan los hermosillenses desde la declaración de la presidenta de Hermosillo.



"Ya no sé qué hacer, se acabó la fruta, el pollo, las tortillas, es que son 280 personas por tres comidas diarias; no quiero que me vean como que estoy pidiendo, nada más estar conscientes de la situación que estamos pasando.



"La gente estuvo muy solidaria, pero cuando se lanzó la voz de la presidenta (Angelina Muñoz Fernández), se calmó", agregó, "aunque ella rectificó que no era lo que había pedido, ya la gente no vino".



INICIARÁN LA HUELGA DE HAMBRE 15 MIGRANTES



Serán 15 los migrantes que iniciarán la huelga de hambre mañana después de ser valorados médicamente por personal de Cruz Roja, a medida de protesta por el retraso de la entrega de visas mexicanas, informó el líder del movimiento Pueblos Sin Fronteras.



Irineo Mujica detalló que inicialmente participarán ocho mujeres y siete hombres del total de personas que aún permanecen en Hermosillo, debido a que el Instituto Nacional de Migración (INM) ha entregado solo 40 visas y el proceso de entrega del resto de ellas se ha retrasado.



Explicó que cuando el pasado 21 de abril la Caravana Migrante arribó a Hermosillo, el Gobierno Mexicano les ofreció la opción de quedarse en México a trabajar con una visa que les otorgaría, en vez de arriesgarse a cruzar hacia Estados Unidos, pero creen que no es verdad.



"Al hecho de México no cumplir, se está haciendo esta huelga de hambre ofreciéndosela, no exactamente a las autoridades, sino a Dios, en primera para dar gracias", indicó, "pero también para pedir que mueva el corazón del comisionado de Migración que ha detenido este proceso que se había prometido".