Napoleón, en espera de tema con 'Juanga'

El cantante José María Napoleón espera la aprobación de Iván Aguilera, hijo del fallecido Juan Gabriel sobre el tema “Después de tanto” que dejó grabada “El Divo de Juárez” y que sería dueto con el “Poeta de la canción”.



“Éramos muy amigos, Juan Gabriel me hizo el favor de dejarme la canción grabada, la de ‘Después de tanto’, estamos buscando la autorización de los hijos de él, ya está grabada la voz de él”, explicó.



Quien tiene el respaldo de Universal Music recalcó que hay una autorización de voz por parte de Juan Gabriel que utilizarán como un argumento para que los hijos liberen el tema y pueda montar su voz.



Napoleón disfruta 41 años después de su éxito “Vive”, destacó que fue sorpresivo así como “Hombre”, otro de sus temas que le han funcionado como buenas cartas de presentación, pero reconoce que fue afortunado hacer los duetos.



“Fue afortunado hacer los duetos (disco) con Yuri, Beto Zapata, Mon Laferte, mi hijo y creo que acompañarme de esas voces fue un acierto por parte de la disquera”, consideró.



Previo a su presentación de ayer viernes en Tijuana, el cantautor hidrocálido habló sobre la forma de escribir de las nuevas generaciones y la oportunidad que se tiene de ser portavoz de muchos sentimientos y no se emplea correctamente a veces.



“Yo descubro que ahora en día, toda la gente se llama ‘wey’ y creo que todos tienen un nombre, se hablan así; digo, bueno, respeto, pero sí creo que los valores hay que seguir conservándolos.



“Se habla de cama, de drogas, de crímenes, en canciones que dices: Cómo, si la vida es valiosa”, sostuvo que llevar una serenata y cantarle “se me sube la bolita y se me baja”, no es bonito.



Nuevo disco

Tras el disco “Vive” que lo puso de nuevo en circulación y acaparó los oídos de nuevas generaciones, Napoleón ya está cocinando su siguiente material titulado “Atrévete”.



“Ya entregué 30 canciones, escogieron 14, todas inéditas, y de los temas ya conocidos voy a grabar algunas”, adelantó.



Napoleón es católico, carga consigo un Cristo que un portero de un edificio en España le regaló, el escenario le sigue poniendo nervioso, pero el aplauso del público lo tranquiliza.



Al detalle

José María Napoleón

Edad: 67 años

Disco actual: Vive

Éxitos: “Hombre”, “Ella se llamaba Martha”, “Leña verde”, “Pajarillo”