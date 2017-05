Desconfían gasolineros de 'apertura' de Pemex

TIJUANA, Baja California(GH)

Petróleos Mexicanos (Pemex) continúa con el control del mercado, afirmó el presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana, José Luis Noriega Guzmán.



Esta semana se dio a conocer el fallo de la Temporada Abierta a través de la cual Pemex rentará sus instalaciones a la empresa estadounidense Tesoro para el transporte y almacenamiento de combustible.



“Para nosotros este proceso no abre una opción múltiple, se pudieron haber visto diferentes empresas ganadoras, algunas de ellas nacionales, y nuevamente vemos que este tipo de operaciones quedan en manos de grandes capitales, de empresas extranjeras”, indicó.



En la Temporada Abierta, dijo, precalificaron más de 20 empresas, entre ellas nacionales y regionales.



“Pemex sigue teniendo el control, Pemex sigue siendo la alternativa para las marcas que no hayan quedado dentro de la Temporada Abierta”, agregó.



Las empresas que no resultaron favorecidas en la Temporada Abierta siguen interesadas en distribuir combustible en la región, y la opción que tienen es comprarle a Pemex o Tesoro y agregarle aditivos a la gasolina, explicó.