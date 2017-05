Faltó transparencia en arrendamiento de camiones: Regidor

TIJUANA, Baja California(GH)

La ciudadanía debió haber sido cuestionada sobre el gasto de 68 millones de pesos para el arrendamiento de camiones para la recolección de basura.



Lo anterior fue declarado por el regidor Roberto Quijano Sosa, quien señaló que el tema nunca fue puesto a consideración y menos fue votado en el Cabildo.



“Es un tema que tengo entendido que el propio secretario de Desarrollo Urbano manifiesta que es una decisión que se tomó desde la presidencia municipal por lo tanto corresponderá al Alcalde dar una respuesta”, dijo.



El Ayuntamiento de Tijuana pagará 68 millones pesos a la empresa Grupo Turbofin por la renta de 40 camiones y 12 tractocamiones.



Las concesiones directas y arrendamientos, aseguró son de carácter público por lo que la información especialmente tratándose de un servicio público debe ser dado a conocer a los ciudadanos en tiempo y forma.



“Indudablemente que uno de los temas más delicados y uno de los pendientes más grandes que tiene este Ayuntamiento es el tema de transparencia”, agregó el regidor.



El pasado 4 de mayo venció el plazo a nivel nacional para que los municipios cuenten con su propia reglamentación en el tema de transparencia pero hasta el momento Tijuana no cuenta con uno.



Este viernes, Quijano Sosa sostuvo una reunión con el regidor Arnulfo Guerrero León para analizar el tema pendiente de transparencia en el Municipio.



Consideró lamentable que el portal del Ayuntamiento no cuente con la información en el tema e inclusive advirtió que podría representar una responsabilidad para ciertos funcionarios públicos.

Camiones por llegar



Los 68 millones de pesos que pagará el Ayuntamiento por la renta de los camiones serán por los meses restantes de la actual administración municipal, dijo el alcalde Juan Manuel Gastélum.



“Es un arrendamiento en donde la empresa se obliga a darnos el servicio, si el camión se descompone no pago, si el camión está trabajando, yo le pago la renta, y es por lo que resta de la administración”, declaró.



Según información de la Unidad de Transparencia de Tijuana el contrato con Grupo Turbofin inició el pasado 1 de abril y concluirá el 31 de diciembre del presente año.



El primer edil manifestó que las primeras unidades empezarán a llegar a finales de mayo y después paulatinamente hasta completar en aproximadamente tres meses la cantidad antes mencionada.