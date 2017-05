Violencia pega a servicios de Cruz Roja

TIJUANA, Baja California(GH)

Este 2017 han aumentado un 60% los servicios médicos otorgados a lesionados por hechos violentos, informó Alberto Quintanar, director general de la Cruz Roja, delegación Tijuana.



La Cruz Roja Tijuana es el único hospital de trauma instalado en el Noroeste del País, añadió, y cuenta con un cirujano, un anestesiólogo y médicos disponibles durante todo el año, lo que facilita la atención a los lesionados que se trasladan ahí.



“Tenemos todo lo necesario para atender a los lesionados de este tipo de eventos, ya sea por arma de fuego, arma blanca o agresión física. Estas herramientas nos permiten que los pacientes sean atendidos inmediatamente y salvarles la vida”, manifestó.



Señaló que también la disposición de un Banco de Sangre propio, así como un equipo de rayos X y un laboratorio para realizar análisis de laboratorio facilitan la atención en estos servicios.



Durante 2016 la Cruz Roja Tijuana brindó 43 mil servicios médicos, indicó, y en el año anterior más de la mitad correspondían a atenciones a pacientes por crisis de enfermedades crónicas degenerativas no atendidas.



Los servicios brindados en los últimos cuatro meses no han aumentado de manera considerable, destacó, ya que la variante corresponde a que son más los lesionados por hechos violentos que los pacientes por enfermedades crónicas.



Estimó que la cifra de atenciones a personas lesionadas se había mantenido estable en los dos años anteriores, mientras que este año el aumento es simultáneo al de la violencia que se registra en la ciudad.



Alfredo Quintar señaló que más de 85% de estas atenciones se brindan a través del servicio de ambulancias, mientras que el resto de los mismos lesionados se trasladan por su propia cuenta o en transporte público a su clínica más cercana para solicitar el auxilio médico.



Con base en la estadística de los pacientes que son atendidos derivados de estos hechos, informó que no se ha identificado un aumento en la participación de menores de edad, por ser la mayoría de los lesionados hombres adultos.



Exhortó a la ciudadanía a usar de manera responsable las líneas de emergencias, la delegación de la Cruz Rojo Tijuana cuenta con 16 vehículo de emergencia, de los cuales 13 son ambulancias, cada una atiende en promedio 140 urgencias diarias.



43 mil

servicios brindaron durante 2016