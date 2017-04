Se quejan de calle tortuosa en la Obrera

TIJUANA, Baja California(GH)

Una de las vías más desgastadas y transitadas es la avenida Floresta, entre las calles Segunda y Cuarta de la colonia Obrera, donde los automovilistas procuran esquivar los baches para no golpear en los socavones.



Los vecinos, que en su mayoría son de cuestión laboral, comentan que todos los días escuchan los golpes de los carros, principalmente de aquellos conductores que no tienen conocimiento de cómo se encuentra la calle.



El señor Enrique comentó que reside cerca de esa calle y el desgaste de la avenida tiene más de dos años, sin que se vea interés de arreglarla.



Por otro lado, Max, que trabaja cerca, comentó que tiene un mes laborando en la zona y no ha visto trabajadores de Servicios Públicos Municipales arreglando las calles.



“Me ha tocado que se escucha el golpe de los carros, son varias las ocasiones y me doy cuenta frecuentemente”, dijo.



Una de las características de esta avenida es que está ubicada la dependencia de Sindicatura Municipal y justo enfrente se encuentran los baches más grandes de la calle.



Algunas veces, comentaronn los vecinos, es difícil esquivarlos, porque están muy cercanos uno del otro.



Germán Murillo, quien atiende un negocio ubicado en la zona, recordó que antes de que comenzaran las lluvias sí se vio la presencia de personas midiendo la calle, pero no volvieron.



“A veces no nos damos cuenta de los golpes, pero sí es mucha circulación de carros por esta avenida”, dijo.



Por último, el señor Jesús dijo que ha visto en otras calles en las que hacen reparaciones en tuberías rompen el pavimento, pero al terminar no lo arreglan.



“Las reparaciones de las calles deberían de hacerlas de noche, sería muy apropiado, avanzarían más, en los turnos que no hay tanto tráfico porque la gente no los interrumpe en su trabajo”, comentó.