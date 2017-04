Al menos 45% de ensenadenses tiene obesidad

TIJUANA, Baja California(GH)

En Ensenada, 45% de la población padece obesidad entre moderada y severa, comentó el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria, José Antonio García Rivera.



Indicó que en el Día Mundial de la Actividad Física se busca crear el hábito de moverse al menos 20 minutos al día para reducir los niveles de obesidad, ya que este padecimiento genera enfermedades degenerativas crónicas que no tienen cura.



“La obesidad es uno de los males más graves que tenemos en la humanidad, porque quien tiene obesidad tiene el riesgo de ser diabético, hipertenso o tener problemas de cáncer”, resaltó.



García Rivera señaló que el perímetro abdominal debe ser menor a 100 centímetros, si la cintura tiene una medida mayor, hay que realizar actividad física al menos 20 minutos al día para desgastar la grasa que no se quema.



Destacó que en Ensenada, 27% de la población adulta tiene problemas de diabetes o hipertensión y de esta estadística, más de 60% padecen problemas cardiovasculares.



“El ejercicio y la alimentación juntos son un buen binomio; a veces solitos no pueden hacer nada, pero una buena alimentación y ejercicio genera una calidad de vida muchísimo mejor de lo que se espera”, finalizó.