Municipio no depuró a la policía dice CCSP

ENSENADA, Baja California(GH)

Sindicatura Municipal tenía conocimiento de los resultados de las evaluaciones de control y confianza de la Policía y no logró hacer cambios, señaló el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública.



Faisal Karim Díaz Nassif, presidente del comité, dijo que sindicatura de la pasada administración municipal tenía conocimiento de los resultados de las evaluaciones practicadas a los policías.



“La pasada administración no mostró disposición, no dio prioridad para poner en el orden del día de las sesiones estos casos (resultados de las evaluaciones), se arrastraba los pies como se dice comúnmente”, mencionó.



El anterior titular de la dependencia, señaló, puso a discusión algunos casos pero no obtuvo la aprobación de la mayoría de los integrantes de la Comisión disciplinaria de la carrera policial de la Dirección de Seguridad Pública.



En esa ocasión, detalló, el director, el administrador y un elemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) votaron en contra para que este tema no se discutiera en la comisión.



Se tiene que replantear la integración de la comisión disciplinaria, apuntó, en el sentido que la mayoría de sus integrantes no estén en la nómina del Ayuntamiento en turno porque se puede prestar para la imposición de “línea”.



En la presente administración ya se han dado de bajo a tres elementos de la DSPM, dijo, dos por los deficientes resultados de los exámenes de control y confianza.



Otro servidor público recibió baja por la cantidad de quejas que acumuló en Sindicatura, agregó.



“Para tener una mejor policía, se tiene dar la depuración, no siempre esto se da, pero hoy se está haciendo porque se cuenta con el respaldo”, mencionó.