Investigan a policías por presuntamente extorsionar a migrantes

TIJUANA, Baja California(GH)

Por presuntamente haber extorsionado a migrantes hondureños, tres elementos de la Policía Municipal están siendo investigados.



El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) Marco Antonio Sotomayor Amezcua, informó que en el caso fue enviado a la Sindicatura Procuradora, dependencia que iniciará con un procedimiento administrativo.



Actualmente tienen identificados a los uniformados, quienes no están en operación pero tampoco se encuentran suspendidos.

En caso de que se encuentren los elementos que comprueben lo denunciado por los migrantes, los casos serán enviados a la Comisión de Desarrollo Policial, quien se encargará de determinar su situación laboral.



“Es un tema muy delicado, nosotros no vamos a permitir que se estén dando este tipo de situaciones por parte de elementos de la Policía Municipal, y se les va a aplicar todo el rigor de la ley en caso de que así haya sido”, declaró.



Agregó que en los cuatro meses de la actual administración municipal han sido removidos 32 policías por diversas causas, además otros 290 expedientes están siendo analizados en la Comisión de Desarrollo Policial.



Este no es el primer caso que se da en la ciudad, el año pasado, el 30 de diciembre el Grupo Beta denunció ante la Sindicatura a un policía municipal, quien pedía a los haitianos hasta 300 dólares por darles un supuesto pase los ayudaría a cruzar a Estados Unidos rápidamente.



Por su parte, la síndica procuradora, Ana Marcela Guzmán Valverde, este miércoles giró la instrucción para que se inicie el proceso de investigación debido a que por la noche del martes tuvo conocimiento del caso.