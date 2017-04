Mantienen comercios sus actividades pese al corte de agua

TIJUANA, Baja California(GH)

Los comercios de la ciudad no tuvieron grandes afectaciones por el corte del suministro de agua, declaró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tijuana, Mario Escobedo Carignan.

"Sé que hubo suficiente difusión, no tengo el dato de que vayan a cerrar negocios", manifestó.



La interrupción del vital líquido inició las primeras horas del miércoles y durará 48 horas debido a reparaciones de tuberías que está realizando la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt).



"La mayoría toman sus previsiones y precauciones, no veo que sea un tema para el sector, que vayan a cerrar el negocios porque no tiene agua", indicó.



El representante de los comerciantes explicó que el giro comercial que más problemas podría tener por el corte de agua, es el sector restaurantero.



"De haber afectación, tendría que ser más con el tema de restaurantes y tema gastronómico que entiendo que también han tomados sus medidas", agregó.



Escobedo Carignan reiteró que los indicadores continúen para que la actividad comercial no se complique por dos días sin agua.