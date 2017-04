Analiza Ayuntamiento incrementar multas por abuso en tarifas

TIJUANA, Baja California(GH)

Derivado de los constantes abusos de choferes por el cobro indebido de la tarifa, la actual administración municipal analiza aumentar el costo de las multas.



“Debería de haber sanciones más severas pero tendremos que entrar en la modificación de la ley para de ahí venirnos al reglamento, en platicas con los diputados locales, se está revisando la viabilidad de elevar esas sanciones”, dijo el presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro.



Advirtió que seguirán recogiendo unidades a quienes violenten el reglamento y cero descuentos a los infractores.



Dijo que el ajuste en las tarifa del transporte no deberá afectar a los ciudadanos, por lo que transportistas deberán respetar el estudio que entregará el Colegio de Economistas.



Reveló que revisará la concesión por parte de la empresa Altisa debido a las quejas ciudadanas, sin embargo no dio más detalles del tema.



En otro tema, expresó que para el mes de agosto iniciará el programa que prometió en campaña política sobre la gratuidad del transporte para estudiantes.



A finales del presente mes el director del Instituto de la Juventud Municipal, Miguel Loza, le entregará el plan específico de cómo va funcionar.



Gastélum Buenrostro afirmó que la Ruta Troncal “nadie la para” y en caso de ser necesario y si algún transportista no pueda hacerle frente al tema, pedirán a otros que “vengan a entrarle al toro”.