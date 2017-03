Piden cuidar consumo de mariscos por veda

ENSENADA, Baja California(GH)

Dada la veda que se mantiene en el Golfo de California por marea roja desde principios de enero, la Jurisdicción Sanitaria en Ensenada pidió a los comensales tener cuidado al elegir el pescado y marisco que vayan a consumir.



José Antonio García Rivera, jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Isesalud en Ensenada, indicó que especialmente los productos que deben evitarse son los alimentos del mar en concha.



“Si ahorita decimos que no consuman moluscos o alimentos del mar en concha es porque hay una potencial amenza de marea roja y puede hacer toxinas que nos pueden llegar a matar”, resaltó.



García Rivera mencionó que tanto pescadores como vendedores de mariscos están capacitados y saben seleccionar el producto que no esté dañado.



“Hay que tener confianza, ya saben ellos, en los alimentos de mar que no tengan que ver con la marea roja”, finalizó.