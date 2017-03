Divinas, divertidas pero qué vozarrón

información relacionada Fotogalería Las Voces Divinas acompañadas con la Sinfónica en Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

Las Voces Divinas acompañadas magistralmente con la Sinfónica, integrada por músicos bajacalifornianos, dieron como resultado uno de los espectáculos más memorables que se han desarrollado en los últimos años en Tijuana.



La fusión vocal de María del Sol, Ana Cirré y Rocío Banquells con la Sinfónica fue un deleite para los oídos de los asistentes, porque escucharon sus grandes éxitos acompañadas con las notas musicales.



Apenas, la noche del sábado era el debut de este espectáculo creado por Salvador Yeo, quien se dio a la tarea de reunir a las tres intérpretes y a más de 50 músicos en el escenario para dar vida a "Voces Divinas".



La historia musical iniciaría a las 21:52 horas; la primera en pisar el escenario fue Rocío Banquells, robándose de inmediato los aplausos del público reunido en El Foro.



Con el tema "Con él", la Banquells abrió la velada musical, antes de ceder el escenario a Ana Cirré, compartió su mensaje de bienvenida.



"Buenas noches, Tijuana, es un placer estar en Tijuana, estrenando este proyecto musical, ustedes son nuestros padrinos, estamos acompañados con grandes músicos de Baja California", mencionó la Banquells.



Ya en el escenario la cantante española deleitó con "Jamás me olvidarás", que al igual que la Banquells, compartió la emoción de estar en un lugar donde se siente tan querida.



Lo que cantaron

Rocío Banquells

Con él

Abrázame

Amantes

Ese hombre no se toca

Estúpido

Luna mágica



Ana Cirré

Jamás me olvidarás

El cielo de Tibet

Me prometo a mí misma

Hijo de la luna

Casi perfecto



María del Sol

Un nuevo amor

Payaso

I Will Always Love You

No prometo lo que no será

Quiero tu vida



Juntas

Memories

Amor eterno



Al detalle

Evento: Voces Divinas

Lugar: El Foro

Día: Sábado 4 de marzo

Inició: 21:52 horas

Terminó: 00:05 horas

Telonera: Bethania Zetta

Productor general: Salvador Yeo

Director del grupo: Giovanny Arreola

Director de la sinfónica: Tomás Acosta