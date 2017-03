Afecta fuga de aguas negras vialidades de Playas de Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

Aguas negras corren por la avenida Paseo Ensenada y la calle Corales en Playas de Tijuana desde hace dos meses.



"Es un contaminante, tiene que arreglar más rápido porque huele muy mal, ya tiene tiempo, desde antes que empezaran las lluvias, ahí sale todo lo sucio de los drenajes", platicó Elsy Saavedra.



La alcantarilla que se ubica en la intersección de las calles, no sirve, el agua brota de ella.



"Supuestamente es un área de turismo, no para que está desaseado, hay baches y el agua que huele mal. Está el restaurante a donde venimos a consumir, y nos llega el olor, ya entramos con el olor penetrado", agregó.



Ante dicha situación, se acordonó la calle Corales para evitar el tránsito, pero tanto automovilistas como peatones la utilizan y no pueden evitar respirar el fuerte y mal olor que se percibe a metros de distancia.



“Ya hemos metido reportes y hasta ahorita no han venido”, comentó un empleado de un restaurante de comida rápida que se ubica a un costado del derrame.



Afirmó que la problemática inició desde el 25 de diciembre del año pasado.



"Ha habido muchas quejas porque donde está el tambo se han quedado los carros tirados porque hay un hoyo muy grande", agregó.



La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) informó que se está reponiendo el subcolector de la Nieve sobre Paseo Pedregal, entre Paseo de la Nieve y Paseo Ensenada.



“Lo que permitirá mantener el óptimo funcionamiento de las redes de alcantarillado sanitario en la zona... consta de la instalación de 270 metros de tubería de 18 pulgadas de PVC”, especificó.



Los trabajos iniciaron el 23 de febrero y se estima que tardará al menos dos semanas más.