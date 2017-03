Atorada Ley de ciclistas

MEXICALI, Baja California(GH)

La ley impulsada por el gremio ciclista durante el año 2016, actualmente se encuentra “atorada”, debido a que no se ha subido a la agenda legislativa, señaló el ciclista Alex Gonzálex.



El motivo por el que no se ha impulsado, precisó Gonzálex que se debe a que los diputados del actual Congreso del Estado no le han dado la importancia, a pesar de que han buscado el acercamiento con ellos, pero hasta el momento no hubo reacción.



Los puntos torales de ley es crear accesos para el uso de la bicicleta e incentivos para quienes la utilizan, sobre todo porque es una forma limpia de transporte, añadió, también busca crear conciencia entre la ciudadanía.



“Por darte un punto de educación, toda la gente piensa que los ciclistas invaden carriles, pero muy pocos saben que el carril derecho es de ciclistas y deben de hacerse a un lado”, explicó el ciclista.



Calificó de preocupante el número de atropellos en las vialidades de Mexicali, asegurando que según datos del año 2016, dos personas fallecen por mes en el bulevar Lázaro Cárdenas.



Para esto el ciclista pretende realizar un documental para promover Baja California, por eso la película la quieren filmar en el Estado y están en la etapa de pedir facilidades al Gobierno, declaró.