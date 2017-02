Se manifiestan contra el 'gasolinazo' cerca de 1000

ENSENADA, Baja California(GH)

Cerca de mil personas participaron ayer en la tercera marcha contra el “gasolinazo”, partiendo del Monumento a Lázaro Cárdenas hasta llegar a las oficinas de Gobierno del Estado para manifestar su inconformidad en diversos temas relacionados a la administración federal, estatal y municipal.En esta ocasión también hubo un grupo que mediante lenguaje de señas manifestó las consignas en contra del presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid.A pesar de contar con menor participación que en las dos marchas anteriores, los presentes expresaron su apoyo a los ciudadanos que se han manifestado en Mexicali y aseguraron que estos movimientos no se detendrán mientras no obtengan una respuesta de los gobernantes.Al llegar a Gobierno del Estado, diversos ciudadanos tomaron el micrófono para expresar nuevamente su rechazo al alza de los combustibles y a la privatización del agua, asimismo, se instaló un módulo para reunir firmas en contra del decreto 57, que de acuerdo a los manifestantes, pretende entregar a tres empresas particulares la explotación, distribución y venta del agua potable en el Estado.Asimismo, los manifestantes consideraron que no se debe dejar de lado al Municipio, ya que también ha incumplido con los servicios públicos como la recolección de basura y el alumbrado público.