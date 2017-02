Juntos, pero no revueltos

TIJUANA, Baja California(GH)

Aunque por ahora están juntos en el show “ImPARables”, Adrián Uribe y Omar Chaparro están conscientes de que las parejas cómicas siempre han existido, pero a diferencia de muchas de ellas como Viruta y Capulina, Manolín y Shilinsky, ellos tienen más facetas que desempeñar.



“Aquí es diferente, porque las parejas siempre fueron juntos, lo padre de nosotros es que cada quien tiene su carrera, su propio crecimiento”, explicó Uribe.



Esta mancuerna comenzó a darse a raíz de que ambos participaron en “Big Brother VIP” hace 14 años, desde entonces, tanto la amistad como el que al público les agradara verles juntos ha ido creciendo.



Las duplas en el medio artístico, estos últimos años se ha dado, sobre todo musicalmente, pero en el humor no tanto, y consideran que van rompiendo esa barrera.



En el 2010 realizaron “Suave patria” para la pantalla grande con buenos números, tal y como se está presentando su actual proyecto, pero qué tan posible puede resultar llegar con él a la pantalla chica.



“Nos ha tomado por sorpresa el éxito de Imparables, teníamos la certeza de que nos iba a ir bien, pero creo que nunca llenar lugares que no pensábamos.



“Tenemos que pensar en lo que sigue, no en una película que se llame así, pero algo que sí está en nuestras mentes”, indicó Chaparro.



Ambos comparten la idea de que haya nuevos rostros en la comedia como Sofía Niño de Rivera, quien hace stand up comedy; dicen que entre más competencia, mayor crecimiento.



Por su parte, Uribe sigue trabajando con Televisa en la serie “Nosotros los guapos”, en tanto Chaparro terminó su contrato de exclusividad el pasado mes de octubre.



“Estoy viviendo ahora en Los Ángeles, pero mi relación con Televisa tengo la puerta abierta”, finalizó Chaparro.



Dos tipos de comedia



Imparable: Que obtiene éxitos sucesivos en poco tiempo, así lo describe el diccionario, y así es el éxito que actualmente rodea a los comediantes Adrián Uribe y Omar Chaparro quienes el pasado sábado lograron llenar El Foro de la avenida Revolución con su espectáculo.



El par de amigos llegó con su show “ImPARables” y una taquilla, literal, a reventar que solo provocó risas en crecimiento.



Atinados desde un inicio con sus diálogos e involucrando al público, ambos tuvieron un oleaje de personajes como “Carmelo” y “Yajairo”, “Pamela Juango” y “Poncho Aurelio”.