Marchan más de 2 mil contra el gasolinazo

TIJUANA, Baja California(GH)

En Tijuana la quinta marcha contra el gasolinazo y las malas acciones de los tres niveles de Gobierno retomó fuerza, tras la realizada el domingo 29 de enero en la que participaron menos de mil personas, sin embargo, no igualó a las anteriores en las que se sumaron hasta 15 mil ciudadanos.



“Está despertando la gente, se está animando a participar, aunque ahora vino menos gente, les diría que participen para que se componga nuestro país”, dijo Arcelia, quien sostuvo que mientras pueda caminar seguirá acudiendo a las marchas.



Desde las 10:00 horas los manifestantes comenzaron a reunirse en el monumento al Libro de Texto Gratuito, y comenzaron a avanzar minutos antes de las 12:00 horas.



“Disculpe las molestias, ciudadanos trabajando para enderezar el rumbo de México”, decía la lona de unos manifestantes.



Al final del mar de alrededor de 2 mil personas, se sumó un contingente de camiones de carga que ensordecieron al tocar las bocinas.



“Queremos que se compongan las cosas en nuestro País, que las ratas que tenemos se vayan, como Peña Nieto, nomás entró a comprar a los diputados y senadores para lograr lo que quería, y nos han llevado para abajo y abajo, y no podemos hacer más”, comentó Jesús.



Las frases más recurrentes fueron: “Fuera Peña”, “Fuera Kiko”, y “No al gasolinazo”, mientras que una niña portaba una cartulina que decía “ya no nos alcanza ni para soñar”.



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pospuso el gasolinazo programado para el 4 de febrero, afirmaron los ciudadanos, como resultado de las movilizaciones.



El contingente avanzó por el bulevar Agua Caliente, y bajó por el bulevar Cuauhtémoc hasta la glorieta a Cuauhtémoc donde la movilización se dividió en dos bloques.



El primero se quedó en la glorieta y el otro siguió hasta Centro Gobierno del Estado, conocido como “Palacio Blanco”.



En ambos puntos se instalaron escenarios y representantes de diferentes organismos sociales emitieron posicionamientos, y además hubo presentaciones artísticas.