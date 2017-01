Bajo la lupa desvíos durante la administración de Hirata

ENSENADA, Baja California(GH)

Con el fin de dar cuentas a la ciudadanía sobre las obras que no fueron ejecutadas en la administración de Gilberto Hirata Chico, ayer se llevó a cabo la instalación de la Comisión para el estudio, análisis y propuesta sobre las acciones que deba asumir el 22 Ayuntamiento de Ensenada.



El coordinador de dicha comisión, Orlando Toscano Montaño, mencionó que el análisis financiero establece que de las 285 obras que se debieron se haber ejecutado con recursos del Ramo 33 del 2014 al 2016, sin embargo, se sabe que hasta el momento 136 no han sido iniciadas, 77 se lograron iniciar y solo 72 se concluyeron, por lo que se estima que se omitieron más de 178 millones 938 mil pesos.



“Todos sabemos que presumiblemente hubo un desvío de recursos de diversos programas, siendo el más evidente los recursos del Ramo 33 que se desviaron para otros fines y que estos recursos fueron transferidos a la cuenta general del Ayuntamiento que sirve para el gasto corriente, pago de nómina y proveedores”, apuntó.



El regidor señaló que en la presente administración se ha detectado que no solamente fueron desviados recursos del Ramo 33, sino también de otras partidas y el programa normal de obra del Ayuntamiento.



“En algunos casos se contrato obra y únicamente se dio el anticipo y no se le dio continuidad, a veces ni siquiera se dieron anticipos, existe incertidumbre de cuáles programas fueron realmente afectados con estos desvíos, cuántas obras no se lograron concretar, qué avances tienen y cuál es el estatus jurídico”, planteó.



Toscano Montaño dijo estar seguro que existen casos en donde los contratistas pusieron de su propio dinero para continuar con las obras, sin embargo, hubo un momento en que ya no fue sostenible debido a la falta de pago del Ayuntamiento.



“Hay obras que no solo no se concluyeron, sino que hasta se le debe a los propios contratistas, la idea es poder recabar toda la información porque no es un tema menor o aislado, es algo que ha repercutido fuertemente en las finanzas del Ayuntamiento y la deuda que tenemos con los ciudadanos de no cumplir con muchas de las obras que ya estaban aprobadas”, declaró.



Por su parte, la Síndico Procurador, Laura Karina Castrejón Bañuelos, comentó que ya está dando seguimiento a la denuncia penal que interpuso la anterior Sindicatura Municipal y hay una auditoria abierta en el departamento de fiscalización.



“Estamos revisando obra por obra en coordinación con infraestructura y tesorería , estamos revisando qué pasó con ese dinero, no quitaremos el dedo del renglón y estaremos proporcionando toda la información que se requiera y en su momento iniciaremos los procedimientos correspondientes”, afirmó.