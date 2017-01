Niño de 2 años no falleció a causa de violencia: PGJE

TIJUANA, Baja California(GH)

El niño Jesús Maximiliano Esparza Pacheco, de 2 años, falleció por anoxemia, provocada por broncoaspiración, confirmó la Procuraduría General de Justicia del Estado.



Los resultados de la necropsia descartan la posibilidad de que el fallecimiento sea un homicidio.



El caso será remitido a la Subprocuraduría de Justicia en Zona Tijuana, por considerarse una muerte accidental.



La investigación continuará porque el cuerpo del pequeño presentó síndrome del niño maltratado y se tratará de definir si existe alguna responsabilidad en contra de alguien por las lesiones.



La muerte del pequeño fue reportada el martes a las 15:07 horas, en el interior del domicilio número 2 de la privada San David, en Las Delicias.



Homicidios dolosos se hizo cargo del caso en primera instancia al encontrarse lesiones en el cuerpo del menor.



Continúan en casa



Los padres de Jesús Maximiliano viven en Las Delicias desde hace seis meses.



Ayer, el padre del menor se encontraba dentro de su domicilio y prefirió no dar declaraciones.



Según información de vecinos que prefirieron mantenerse anónimos, la pareja no acostumbra a salir de casa y, desde que se mudaron a la privada, se caracterizaron por cuidar a Jesús Maximiliano y a su hermana mayor, de 3 años.



La identidad de los padres, ambos de alrededor de 23 años, aún no se ha dado a conocer.



Uno de los vecinos afirmó que el pequeño tenía problemas en la columna y no podía caminar.



Añadió que, pese a que las casas están pegadas una de otra, nunca se escucharon discusiones o llantos de la niña o el niño.



“Se ven siempre muy enamorados; se besan a cada rato afuera de su casa y caminan de la mano”, expresó.