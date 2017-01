Permiten a regidor cruzar la frontera tras pagar fianza

SAN DIEGO, California(GH)

El regidor panista de Tijuana Luis Torres Santillán salió libre bajo fianza y sin restricciones de cruzar la frontera el miércoles luego de pasar casi 20 días encarcelado en San Diego por ser acusado de lavado de dinero.



La fianza del funcionario fue establecida en 5 millones de dólares el día de su arresto el pasado 16 de diciembre, pero fue reducida a 300 mil dólares en una audiencia en la Corte Superior de San Diego, el martes.



El vocero de la Fiscalía del Condado de San Diego, Jesse Navarro, informó que para que el regidor pudiera salir libre bajo fianza se tenía que comprobar que los 300 mil dólares fijados en corte provenían de una fuente legítima.



La fianza fue puesta a través de una compañía de fianzas en Estados Unidos, mencionó, y salió libre en la tarde del miércoles.



“Salió libre bajo fianza pero no se le ha quitado ningún cargo, él sigue enfrentando los mismos cargos penales, la investigación y el caso continúan”, señaló Navarro.



Torres Santillán enfrenta diez cargos de lavado de dinero, un delito grave en Estados Unidos, y hasta quince años de prisión de ser declarado culpable.



Navarro indicó que el regidor panista salió libre bajo fianza y sin restricciones, lo que significa que puede cruzar la frontera entre Estados Unidos y México.



“Nosotros en la fiscalía queríamos que no pudiera salir del Condado de San Diego, pero a resultado del argumento del abogado defensor de que tiene familiares y raíces en ambos lados de la frontera, Torres Santillán puede ir a venir, no tiene restricción de que cruce la frontera”, dijo Navarro.



El funcionario tiene que regresar a una audiencia programada el próximo 9 de febrero en la Corte Superior de San Diego para continuar con su caso.



“El caso va a tomar varios meses para que llegue a su final, hay muchas personas acusadas en este caso, por lo menos 14”, agregó.