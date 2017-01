Pega gasolinazo a Sector Salud

MEXICALI, Baja California(GH)

Una carestía en combustible se avecina para el equipo operativo de la Secretaría de Salud, sin embargo lo más delicado es el alza que deviene en los precios de medicamentos e insumos, derivado del gasolinazo.



El secretario de Salud, Guillermo Trejo Dozal, mencionó que el impacto ha sido al doble para la institución de Salud, puesto que no hubo incremento en su presupuesto, sumándole la carga del alza de la gasolina que encarecerá insumos y medicamentos.



“Como a toda la sociedad nos afecta, pero nos pegó por doble, porque por un lado nosotros ya habíamos hablado de que no hubo un incremento a nuestros presupuestos, igual que toda la gente sufrimos el problema de la carestía de la gasolina”, dijo.



No han cuantificado de cuánto será el pasivo de la institución, pero seguirán en la ruta de de austeridad, calidad, ahorro y reingeniería, apuntó Trejo, con el fin de operar con menos recurso.



“No hemos cuantificado de cuánto será el déficit, pero de cualquier forma nosotros ya traíamos una ruta de austeridad, en eso seguimos, estoy volcándome hacia la cultura de la mejora continua y de hacer las cosas mejor y con menos recurso”, puntualizó.



Actualmente están evaluando la manera en que pueden allegarse de recursos no sólo de la federación, compartió, sino de la solicitud al Gobierno del Estado y a la comunidad en general.



“Estamos buscando cómo implementamos un mecanismo a través del cual la gente pueda apoyar en cuestiones de salud al que no tiene nada”, reveló el titular de la Secretaría de Salud.