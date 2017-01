Trump ahora amenaza a Toyota

TIJUANA, Baja California(GH)

El presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump amenazó a la empresa automotriz Toyota que de construir una planta en Baja California tendrá que pagar un gran impuesto fronterizo.



“Toyota Motor dice que construirá una nueva planta en Baja California, México, para producir automóviles Corolla para los EEUU ¡DE NINGUNA MANERA! Construya la planta en EEUU o pague un gran impuesto fronterizo”, publicó ayer en su cuenta de Twitter.



Trump confundido



En las instalaciones ubicadas en Tijuana solo se ensamblan Tacomas y el 24 de octubre de 2016 el presidente de Toyota México, Mike Bafan, anunció una inversión de 150 millones de dólares para ampliar a un 60% la producción del pick up.



A través de un comunicado de prensa Toyota aclaró que la planta para la producción del vehículo Corolla será en Guanajuato, planes que siguen en marcha.



Toyota Motor Corp. no respondió directamente al tuit de Trump, pero dijo que la producción y empleo de trabajadores en Estados Unidos no disminuirá debido a la planta de Guanajuato.



La empresa indicó que ha invertido más de 21 mil 900 millones de dólares en sus operaciones en Estados Unidos, incluyendo 10 instalaciones manufactureras, mil 500 distribuidoras y la contratación de 136 mil 000 empleados.



"Toyota ansía trabajar con el gobierno de Trump para operar en beneficio de los consumidores y la industria automotriz", agregó el comunicado.



El "tuit" del Presidente Electo ha sido compartido más de 17 mil veces y tiene más de 11 mil respuestas.



La amenaza es similar a las que lanzó contra Ford Motor Co. y General Motors Co.