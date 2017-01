Desde la noche del miércoles se reflejó el problema

TIJUANA, Baja California(GH)

"Vamos a seguir viendo un dólar más caro frente al peso de aquí a la toma de protesta de Donald Trump", declaró el presidente de Centros Cambiarios, Carlos Leos Martínez.



Lo anterior lo declaró luego que ayer el dólar rebasara la barrera de los 21 pesos en casas de cambio de Tijuana.



"Es el precio máximo que hemos tenido, desde 1996 no habíamos tenido el tipo de cambio como este", manifestó.



Especificó que en los primeros cinco días del año el peso se depreció 4.2%, y el dólar amenaza con seguir fortaleciéndose.



"Hubo una intervención directa del Banco de México (Banxico) después de que no pasara esto desde febrero del año pasado, sin embargo hay una percepción muy consolidada de que la situación económica para este año es adversa", señaló.



La cotización del dólar en el Banxico es de 21.36 y en ventanillas bancarias en promedio a 21.75



El peso comenzó a perder más terreno el martes cuando la empresa automotriz Ford canceló la construcción de una planta en San Luis Potosí donde invertiría mil 600 millones de dólares.



"Nuestra estimación es que en el mejor de los escenarios se mantenga el tipo de cambio, no tenemos los datos de cuánto subastó Banxico con el fin de evitar que se siga depreciando, no fue su suficiente pero lo mantuvo en 21.30 que es tipo de cambio de mayoreo", agregó.



Leos Martínez indicó que probablemente en los centros cambiarios el dólar puede llegar a los 22 pesos.