Saca Ayuntamiento a 52 comerciantes ambulantes de SY

TIJUANA, Baja California(GH)

Hasta la fecha han sido retirados 52 comerciantes ambulantes de la garita de San Ysidro y el PedWest, quienes serán reubicados a otras zonas de la ciudad.



Están en proceso de moverlos a colonias donde no existe saturación como en La Presa, La Presa Este y Cerro Colorado, sin embargo existe cierta resistencia ya que prefieren instalarse afuera de una clínica o en la avenida Revolución.



En su mayoría eran ambulantes que vendían garnachas, comida chatarra y tacos de birria, que generaban mala imagen, suciedad, bloqueo de banquetas y quejas constantes de comercio establecido de generar una competencia desleal.



“Estamos proponiendo que se expandan a las afueras de la ciudad, a las colonias donde realmente no existe ese tráfico o concurrencia peatonal. Nos está costando trabajo pero los vamos a resolver”, declaró Luis Antonio Carreiro Galaviz, director de Inspección y Verificación Municipal.



En el lugar están permitiendo vender sus artesanías a grupos mixtecos, que ofrecen un producto atractivo al turismo.



Dichas medidas vienen a reforzar lo aprobado por Cabildo sobre la moratoria para la no autorización de entrega de permisos en la frontera.



“Es un hecho, ya no se pueden otorgar permisos en el polígono del área de San Ysidro. Esto va de la mano con el ordenamiento que se está haciendo con el transporte público y comercio ambulante”, manifestó.



Removerán ambulantes de clínicas y hospitales

La próxima semana iniciará un programa piloto en la clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para remover a todos los ambulantes que usen para vender sus productos mina de gas con el objetivo de evitar algún accidente.



En mencionado lugar han detectado once puestos ambulantes, de los cuales siete usan una mina de gas.



“Será en toda la ciudad pero primero empezaremos en la clínica 7, es un tema complicado mas no imposible”, concluyó.