Finaliza periodo para solicitar beca para 'prepa'

TIJUANA, Baja California(GH)

Ayer fue la última entrega de becas “Todos a la prepa”, las cuales otorgó el Gobierno del Estado para que los jóvenes que no fueron admitidos en una institución pública estudien en una privada.



Durante la última semana de atención acudieron más de 200 jóvenes diariamente acompañados de sus padres de familias quienes esperaron hasta esta fecha para realizar el trámite.



Maritza Guerrero, de Enlace de Educación Media Superior y Superior en Tijuana, comentó que lo anterior tuvo que ver con que los padres de familia estaban atenidos a conseguir un espacio en una preparatoria pública.



“Sí tenía la esperanza de poder entrar al Cobach, porque ahí han estado mis hermanos, y me esperé hasta hoy porque estaba esperando a que alguien no se inscribiera, pero no sucedió así. Finalmente, mi mamá me convenció para que nos dieran una beca”, comentó el joven José Antonio Aguirre.



“A los padres les pareció atractivo este apoyo, porque de esta manera no van a truncar los estudios de sus hijos”, resaltó Maritza Guerrero de la beca “Todos a la prepa”, misma que cubre los gastos de inscripciones, reinscripciones y mensualidades durante los tres años de bachillerato.



La directora de Educación Media Superior en el Estado, Olga Lidia Gutiérrez, dijo que con el apoyo del Gobierno se garantiza que todos los jóvenes estudien su bachillerato.