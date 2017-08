Preocupa a IP falta de proyecto para luminarias

TIJUANA, Baja California(GH)

El proyecto ejecutivo para la reparación de las luminarias no existe y es fundamental, afirmó el presidente en Tijuana de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gilberto Fimbres Hernández.



“No existe proyecto y eso me preocupa, porque tiene información por acá, información por allá, y dicen las normas oficiales esto y dicen las normas oficiales otro, pero dónde está el proyecto”, manifestó.



De acuerdo a estimaciones de Tesorería Municipal la concesión costaría 250 millones de pesos anuales durante un periodo de 15 años.



Sin embargo, la asociación de Comerciantes Eléctricos de Tijuana (Comet) afirma que la reparación de las 80 mil luminarias de la ciudad cuesta 600 millones de pesos.



La importancia

“No hay duda de que hay mucha información suelta, es difícil valorar el proyecto y hemos externado este criterio”, agregó Fimbres Hernández.



A través del proyecto, dijo, se podrá determinar cuál es la situación de la ciudad, qué se necesita y las características, y cuánto se va a invertir, entre otros aspectos.



“Con eso se definirá perfectamente bien qué es lo que se ocupa, ya teniendo qué se ocupa, y cuando hablamos qué se ocupa, también hablamos de cuánto se ocupa en lo económico”, detalló.



Como parte del Comité de Transparencia que sentará las bases de la licitación para la concesión del alumbrado público, señaló que además del aspecto económico, vigilará los conceptos legales del proyecto.



“Tenemos legalmente que proteger a la ciudad de los convenios que se firmen con los proveedores, que realmente lo que se haga se haga bien y que el Municipio no quede bailando como hemos quedado en otras administraciones”, agregó.



Fimbres Hernández refirió que el comité hasta el momento solo ha sesionado una ocasión, ya que se instaló recientemente.