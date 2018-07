'El pueblo tiene la mayoría': Bonilla

TIJUANA, Baja California(GH)

“El Gobierno soltó de la mano a la ciudadanía”, afirmó el virtual senador electo por Morena, Jaime Bonilla Valdez.



Sostuvo que el pueblo se expresó a través de las urnas, y Morena hará lo que el pueblo mande.



“No es que Morena tenga mayoría, yo digo que el pueblo tiene mayoría por primera vez, ahora sí el pueblo va a tener sus representantes, dignamente los representaremos”, manifestó.



Al igual que Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional, él hizo un llamado a la conciliación en el Estado, pero no tuvo respuesta del gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid.



“En la conferencia del día lunes dije que quiero trabajar mano a mano por el bien de los bajacalifornianos, pero no he tenido ninguna respuesta del Gobernador”, reveló.



“Me hace pensar a mí que poco le interesó el mensaje conciliatorio de mi parte, yo no le he hablado por teléfono porque no creo que sea propio para mí, todavía no tengo la constancia”, agregó.



Con base en los resultados electorales, Baja California tendrá dos senadores de Morena y una senadora del PAN.



“El Gobernador si tuviera un poquito más de mano izquierda, era para que hubiera levantado el teléfono, hablara y felicitar”, dijo.



Bonilla Valdez señaló que las campañas ya terminaron y ahora no queda más que trabajar y cumplirle a la gente.



“Vamos a legislar para que los medicamentos sean gratuitos para todos los mexicanos, como lo contempla nuestro proyecto de nación”, puntualizó.



El futuro legislador informó que ya cuenta con una iniciativa lista para presentarla en el Senado y la Cámara de Diputados.



Apuntó que también va a legislar para que el campo tenga más apoyo y que no haya más gasolinazos.



Además, destacó que una de las tareas más importantes desde el Senado será revisar las cuentas públicas del Gobierno del Estado, porque así lo exige la ciudadanía.



“No se llama cacería de brujas, pero es revisar las cuentas, creo que la ciudadanía se lo merece, tiene que ser un gobierno transparente y se tiene que saber en qué se está gastando el dinero”, especificó.



El 2019

El próximo año Baja California tendrá elecciones, y el resultado de Morena, comentó, dependerá del trabajo que como gobierno hagan estos meses.



“Vamos a ser lo que nosotros creemos como partido, que es mejor para el Estado y para los bajacalifornianos”, declaró.



“Al final del día los que deciden, y así debe de ser siempre, desgraciadamente no ha sido así, la gente debe de mandar, el pueblo pone y el pueblo quita”, abundó.



Sobre las supuestas diferencias que tiene con Julián Leyzaola, aseguró, son “dimes y diretes.



“Si me preguntas si va haber alianza con el PES, no sé, yo no voy a tomar esa determinación, la va a tomar mi partido”, añadió.



El proceso electoral de 2019 comienza en octubre.