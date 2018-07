Más de 6 mil jóvenes se quedan fuera de 'prepas' públicas

TIJUANA, Baja California(GH)

Un total de 6 mil 706 jóvenes fueron rechazados de las preparatorias públicas que eligieron en Tijuana para el nuevo ciclo escolar 2018-2019, por lo que serán reubicados en instituciones privadas.



Esto de acuerdo al Sistema Educativo Estatal (SEE), quien informó que 24 mil 526 egresados de secundaria solicitaron su examen de admisión, de ellos solo 17 mil 820 se ganaron la oportunidad de estudiar su bachillerato en planteles públicos estatales o federales.



Las “prepas” más solicitadas fueron la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC) con 3 mil 235 jóvenes y el Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California (Cobach) con 9 mil 390.



De ahí le siguen el Cecyte y Conalep; mientras que los de menor demanda fueron las telesecundarias, prepa en línea y prepa abierta.



Sin embargo, para las instituciones estatales y federales su reto es reducir el número de alumnos que abandonan su bachillerato.



Filiberto Garibo Cárdenas, director del Cobach Plantel Rubén Vizcaíno, expuso que 900 jóvenes realizaron su examen de admisión que detecta el nivel de conocimiento en comunicación, matemáticas e inglés, pero solo 700 lo aprobaron.



“Desgraciadamente es un padecimiento nacional. Todavía tenemos muchas áreas de oportunidad en esas materias. El reto es elevar el nivel académico de los muchachos y reparar todas las fallas que arrastran desde la primaria y secundaria”, señaló.



Garibo Cárdenas indicó que el Cobach a nivel nacional registra el 50% de deserción escolar; y el 20% en lo que corresponde al Rubén Vizcaíno.



Para solucionar esa problemática se basan en el otorgamiento de becas, tutorías y escuela para padres, entre otro tipo de ayuda.



Y respecto a los jóvenes que no fueron admitidos en el plantel, dijo que ellos podrán buscar su espacio en otro plantel o preparatoria pública o privada.



Héctor Jasinto Lugo Guevara, director del Conalep Tijuana I, en donde de 735 jóvenes que presentaron su examen de admisión, 675 lo aprobaron, explicó que presentan entre el 40 y 50% de abandono escolar.



Por ello, desde el primer semestre se busca que los alumnos se sientan a gusto en el plantel y de alguna manera logren identificar e inspirarse en sus docentes para que sus metas sean concluir su bachillerato.



“Hay chicos que se dan de baja, que quieren ir a trabajar porque son el único sustento de su alumno, vienen de familias disfuncionales”, expuso Lugo Guevara.



Asimismo, consideró que en Tijuana existen los suficientes planteles de preparatoria, puesto que para este ciclo el Conalep I no hubo tantos solicitantes.



En ese sentido, Iván López Báez, subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Sistema Educativo Estatal (SEE), en pasadas declaraciones dijo que en Tijuana no existen espacios para construir nuevos planteles de bachillerato, pues las constructoras habían acaparado los terrenos.



Para esto se necesita un predio de más de 4 hectáreas para la edificación.



“Cuando una constructora abre una colonia está obligada a dejar ciertos espacios para la educación, pero la normatividad solo contempla los edificios para la educación preescolar, primaria o secundaria”, explicó López Báez.