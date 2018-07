Son redes sociales causa de divorcio

información relacionada Encuesta ¿Conoce a alguna pareja que se haya divorciado a causa de las redes sociales?

TIJUANA, Baja California

Los “likes”, comentarios y conversaciones a través de las redes sociales pueden ser peligrosos, ya que en la actualidad este tema es uno de los principales factores de divorcios en la ciudad.



Datos del Registro Civil de Tijuana y del Inegi arrojan que la disolución de matrimonios ha aumentado 52% en los dos últimos años, ya que de los 135 que se registraban en promedio cada mes se pasó a 205.



La oficial 01 del Registro Civil Tijuana, María Eugenia Soler Carmona, informó que durante la actual administración municipal se han registrado un total de 3 mil 699 divorcios, tanto administrativos como judiciales.



“Los principales motivos de divorcios es la incompatibilidad de caracteres y salió un estudio que ahora las redes sociales generan este tipo de situaciones, ya es el número uno por el cual se llega al acuerdo de disolver su matrimonio”, declaró.



Esto se puede dar en matrimonios jóvenes, es decir que no llevan más de dos años casados o en parejas que llevan más de 30 años juntos.



Descuido de la pareja

La sicóloga del Hospital de Salud Mental de Tijuana Ema Alejandra Mateos Flores dijo que en la actualidad muchas personas le dedican mucho tiempo a sus redes sociales, situación que puede influir en las relaciones, especialmente en las de parejas.



“Últimamente sí se ha visto el incremento, las redes sociales pueden llegar a provocar conflictos, tanto el tiempo que uno le dedica a la red social, como las publicaciones que realizan, los grupos que siguen, los mensajes inapropiados por WhatsApp, todo eso está provocando conflictos dentro de la relación de pareja”, aseguró.



Inclusive es tal el impacto, que comentó que algunas personas para evitarse conflictos deciden no tener Facebook o alguna otra aplicación.



Agregó que como cualquier otra actividad, sustancia o estímulo, las redes sociales pueden llegar a generar un comportamiento adictivo, al estar constantemente revisando su teléfono celular por alguna notificación o por el miedo de perderse algún suceso en el mundo virtual, también conocido como “Fear of missing out”.



Por ello recomendó establecer reglas entre los matrimonios, en caso de salir a cenar no estar revisando el teléfono cada cinco minutos, platicar, y pasar tiempo de calidad, pues las redes sociales son un auxiliar y no un sustituto de las relaciones.



El abogado Manuel Aarón Ríos Muñoz dijo que de cada cinco casos de divorcios que atiende, cinco están relacionados con un tema de las redes sociales.



“Sí nos llegan a decir, sabe qué, licenciado, yo caché a mi esposa, a mi esposa, me está engañando y por ende nos queremos divorciar, sí nos llegar a contar una serie de detalles bastante penosas, de repente te quieren mostrar las fotos donde los cacharon”, indicó.



En muchos de estos casos, prefieren un nuevo procedimiento de divorcio, que se le denomina “incausado”, en el que las dos partes coinciden en no seguir juntas para facilitar el tema, especialmente para no lastimar a sus hijos.



“Las leyes con este tema de divorcios prevén un poquito esto, no pelear tanto y que no se alarguen un año o hasta más tiempo”, expresó.



Ofrecen descuento en divorcios



La oficial 01 del Registro Civil Tijuana, María Eugenia Soler Carmona, informó que durante el mes de julio habrá descuentos del 50% en la inscripción de sentencias de divorcios para aquellas personas que cuenten con una sentencia emitida por un juzgado.



“La puede inscribir en la oficialía donde se llevó a cabo el matrimonio, con un costo del 50% menos del costo normal, que es de mil 251 pesos, ahorita lo tenemos en 630 pesos más el costo del acta que son 151 pesos”, comentó.



En promedio emiten alrededor de 50 actas al mes, por lo que esperan que con la primera campaña de descuentos en dicho documento, los trámites aumenten casi al triple; los interesados deberán de presentar el oficio del juzgado, la sentencia, el acta de matrimonio y la identificación oficial de ambos.