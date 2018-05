Cruzaron 225 migrantes de la caravana

MEXICALI, Baja California(GH)

La mayoría cruzó a través de los mecanismos oficiales y otros menos atravesaron la frontera de manera ilegal, en total el estado contabilizó 225 migrantes de la caravana centroamericana que ya se encuentran en suelo estadounidense.



No obstante, aun quedan alrededor de 120 migrantes de la caravana que se encuentran en Baja California, definiendo su situación migratoria, ante la oferta de quedarse legalmente en territorio mexicano.



Francisco Rueda Gómez, titular de la Secretaría General de Gobierno, comentó que estuvieron atentos desde que inició a la caravana que cruzó por la frontera sur de Tapachula en Chiapas.



Recordó que después de su ingreso se fueron segregando en diferentes grupos que viajaron a través de la nación, a Baja California llegaron 350 centroamericanos desde hace una semana aproximadamente.



El 90% de migrantes de esta caravana son de origen hondureño, se les brindo atención médica, alimentación y orientación para solicitar asilo al gobierno norteamericano, detalló Rueda.



“En estos días el gobierno de Estados Unidos, ha recibido un poco más de 225 centroamericanos, algunos fueron detenidos previamente por haber cruzado ilegalmente la frontera”, declaró.



Quedan en Tijuana poco más de 120 migrantes que están analizando la posibilidad de quedarse en México, se les ha ofrecido la oportunidad de regularizar su estancia, pero ellos no lo han definido.



“Ellos están hospedados en los albergues, se les invitó a estas asociaciones, ya que vienen muchas mujeres, niños y un grupo de la comunidad lésbico-gay, se les invitó a que no estuvieron en la calle por el clima que estuvo muy cambiante”, agregó.