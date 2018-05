Regresan los recursos destinados para OSC de Tijuana, dice Sedeco

TIJUANA, Baja California(GH)

Ante la aprobación en Cabildo de la modificación presupuestal de 3 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) a organizaciones no gubernamentales, el titular de Sedeco, David Moreno Laveaga, señaló que el dinero se retornó a su punto de origen.



"El año pasado esa misma partida tenía ese mismo presupuesto, cuando estructuramos el presupuesto del 2018 generamos pasarla a la otra partida de otros subsidios para apoyar a programas que al final no fueron factibles, entonces estamos retornando ese recurso para hacerle frente a la dinámica de la ciudad en el trabajo en colaboración de los organismos empresariales", explicó.



Los programas señalados que no procedieron fue un reglamento de la competitividad del desarrollo económico, por lo que solicitaron la anuencia del Cabildo para hacer dicha transferencia hacia la partida de las ONG.



"Tiene que ver con tener la facilidad de apoyar los proyectos que impulsan las cámaras empresariales que detonan la actividad económica de la ciudad, así como eventos que están llegando a la ciudad que generan una derrama económica no solo por la visita sino porque los visitantes vienen con su familia y hay derrama económica en los diferentes atractivos de la ciudad", apuntó.



Por su parte, el presidente de Canaco-Servytur, Mario Escobedo Carignan, como representante de una ONG, señaló que siempre han trabajado de la mano con Sedeco y también el Fondo Tijuana donde hay 11 millones de pesos también destinados a la partida y que fue el motivo del debate de los regidores en la pasada sesión del Cabildo.



"Si nosotros analizamos los diferentes proyectos que presentan los emprendedores, el gran faltante es el financiamiento, la banca comercial al menos te exige tener dos años de operación, entonces que suceden los nuevos proyectos, a partir de poder accesar a este tipo de fondos que estará ofertando el municipio como algunos otros que tiene el Estado y la Federación es la diferencia de poder detonar o no detonar un negocio", concluyó Escobedo Carignan.