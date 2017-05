Alertan sobre la 'Ballena Azul'

TIJUANA, Baja California(GH)

La fundadora de la Asociación Mexicana de Suicidiología, Luz de Lourdes Eguilúz Romo, alertó a jóvenes y padres de familia sobre el reto de la Ballena Azul, en el cual los participantes deben superar durante 50 días pruebas suicidas dadas a conocer en las redes sociales.



Este juego se originó en Rusia y ha trascendido fronteras. En días pasados, una estudiante adolescente de Guadalajara, Jalisco, se lanzó al vacío presuntamente por cumplir uno de los retos de la “Ballena Azul”.



El propósito del juego es incentivar a los adolescentes al suicidio, de acuerdo a Philipp Budeikin, creador del reto y ex alumno de la carrera de psicología.



Por ello, Eguilúz Romo pidió a los jóvenes y padres de familia no alejarse de la información que circula en las redes sociales.



“Habría que ‘vacunarnos’. Si esta información sale a la luz hay que tener cuidado. Abran esta información, vean de qué se trata, analícenla… ustedes sabrán si la siguen o no”, dijo la fundadora de la asociación.



“Hay que poner más atención, tanto maestros, jóvenes y padres. Hay información que no necesariamente hay que seguir, pero hay que saberla”, agregó.



Asimismo, lamentó que la Ballena Azul sea “retos sociales para pertenecer a un grupo”.



Finalmente Luz de Lourdes Eguilúz Romo aconsejó que la manera de evitar que los jóvenes acepten las pruebas suicidas es estar en comunicación entre ellos mismos y, sobre todo, con los integrantes de la familia.



Cabe destacar que Eguilúz Romo participó en el Foro Binacional Prevención de las Conductas de Autolesión y Suicidio en Jóvenes, organizado por el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo Humano y Educación, al cual asistieron estudiantes, padres de familia, maestros y directivos escolares.