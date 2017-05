Moscos no pueden erradicarse, pero sí controlar

ENSENADA, Baja California(GH)

Debido a que los moscos transmisores de enfermedades como paludismo, zika, chikungunya y dengue no pueden eliminarse, continúan las acciones de prevención para controlarlos y evitar la transmisión de los virus y parásitos.



El jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Ensenada, José Antonio García Rivera, indicó que en el puerto se detectaron los dos moscos: Aedes Aegypti y Anopheles, que transmiten dengue, zika y chikungunya, y paludismo, respectivamente.



“Los moscos viven con nosotros, es muy difícil que los erradiquemos, pero sí podemos controlarlos”, señaló.



García Rivera agregó que para eso se llevan acciones de capacitación de personal del área de Vectores, con el propósito de que la información que den a la población tenga bases científicas y no de rumores.



Otra acción, dijo, es inculcar el hábito de la prevención en el hogar, al evitar el uso de floreros y recipientes en los que se pueda almacenar el agua limpia, como botes, llantas y macetas que ya no abosrban el agua, además de mantener el patio limpio.



Recordó que es importante utilizar repelente contra moscos y consumir Complejo B, ya que quienes toman estas tabletas transpiran alguna sustancia que aleja a los moscos.



“No hay nadie que pueda salvarse contraer una enfermedad parasitaria como el paludismo”, finalizó.