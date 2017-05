Camión se hunde en socavón en San Francisco

SAN FRANCISCO, California(AP )

Las autoridades tratan de determinar qué causó un enorme socavón que empezó a tragarse un camión en una calle de San Francisco el viernes.El conductor Alejandro Curiel dijo a KRON que orilló el camión y entonces empezó a hundirse lentamente del lado derecho.Agregó que logró salir por el lado del conductor porque un árbol bloqueó el lado del pasajero. Salió ileso.La vocera de la Comisión de Servicios Públicos de San Francisco, Betsy Rhodes, dijo que no han identificado una causa obvia del socavón que midió 3 por 6 metros (10 por 20 pies) y cerca de 2.5 metros (ocho pies) de profundidad.La portavoz agregó que previamente las autoridades creyeron que una línea del drenaje era la responsable.Rhodes dijo que el área alrededor del socavón en el vecindario South of Market fue estabilizada y no está en riesgo de hundirse.Curiel dijo al canal de televisión que "no puedo creer que me haya sucedido a mí".Alguien inició una cuenta de Twitter a nombre del socavón y dijo que era escalofriante. También deseó a todos un feliz #Sinkholedemayo en honor al Cinco de Mayo.