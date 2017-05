Autorizan a Transporte de BC Azul y Blanco aumento de tarifa

TIJUANA, Baja California(GH)

La promesa incumplida del transporte gratuito para los estudiantes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad del presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, ha generado encuentros violentos entre chóferes y estudiantes.



A pesar de que el XXII Ayuntamiento no ha autorizado el aumento del transporte público, los trabajadores del volante siguen cobrando tarifas que, dependiendo la ruta del camión, llega hasta 18 pesos, aun cuando la persona muestre su credencial.



“El representante legal del Transporte de Baja California Azul y Blanco nos dijo que a ellos sí se les había autorizado que cobraran la cantidad de 7 pesos, en tanto la gente no dijera nada. Pero si una persona les daba 5 pesos, que no le dijeran nada, que la dejaran subir”, dio a conocer el vocero de los manifestantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) campus Tijuana, Daniel Alcaraz.



Por otra parte, los manifestantes de UABC interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHBC), pues ni Gastélum Buenrostro ni la mayoría de los regidores respondieron a su derecho de audiencia.



“Desde el 12 de abril el presidente nos iba a recibir, como ya se les pasó el tiempo interpusimos esta queja que como estudiantes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad tenemos derecho a saber cuál es su posicionamiento y de qué manera van a votar respecto a los ajustes de las tarifas del transporte público”, dijo Daniel Alcaraz.



Por ello, se intensificarán las manifestaciones en los próximos días, a las cuales los estudiantes de UABC invitan a la comunidad en general.



Cabe destacar que a este movimiento pacífico también se han unido alumnos de diferentes preparatorias de la ciudad, una de ellas Itzel Cervantes, quien semanalmente gasta 180 pesos.



“Eso representa el esfuerzo de mi mamá, porque ella es la que me da dinero para poder transportarme a los lugares que voy, por ejemplo a la prepa o a mis prácticas profesionales. Como no estoy trabajando todavía, sí me da un poco de pena con mi mamá, y me duele que estén robando, porque aunque no sea dinero del esfuerzo de mi sudor, es de mi mamá y eso a mí me afecta, a mi mamá y más personas”.



“A veces no uso el transporte, opto por caminar porque tengo la necesidad de ahorrar para comprar materiales que necesito para mis tareas”, finalizó Itzel Cervantes.