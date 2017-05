Edificios verticales fueron aprobados por Astiazarán; JMG

ROSARITO, Baja California(GH)

La construcción de los edificios verticales, fue autorizada por la administración anterior, pero se están revisando para ver qué se puede hacer y ver cómo sí se pueden hacer las cosas, precisó el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum.



Expuso que se tendrá que participar junto con el empresariado inmobiliario para conocer qué es lo que la van a dar a la ciudad en materia de infraestructura y consideró que no se debería ver como una problemática insalvable, sino como una oportunidad de hacer las cosas mejor.



Al respecto, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, César Romeo, dijo que lo que se construye actualmente refiriéndose a los edificios verticales, apenas cumplen con el abasto de servicios como el agua y el drenaje así como infraestructura vial, pero llegará el momento en que la inversión tenga que parar, porque será insuficiente.



Dijo que no es viable adicionar más edificios a las zonas que ya están impactadas, porque primero se tendría que invertir en infraestructura.



Agregó que la responsabilidad de los permisos es del Gobierno, así como la aplicación de las leyes que regulan los propios permisos de construcción.



A su vez, el secretario de Gobierno, Francisco Rueda, dijo que toda edificación debe cumplir con toda la reglamentación y de acuerdo a las autorizaciones que se brindan, no debería de haber ningún problema, pero en el caso de que haya irregularidades, tendrán que atenderse.



Mencionó que cualquier obra, ya sea pública o privada, se rige por leyes.