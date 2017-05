Deben ciudadanos exigir tarifa oficial en los transportes

TIJUANA, Baja California(GH)

Para evitar los abusos de los chóferes, la ciudad debe exigir que el municipio instale engomados con la tarifa oficial en las unidades del transporte público, consideró el presidente del Frente Transportista de Tijuana.



Gabriel Lemus expuso que desde que incrementó el precio de la gasolina, a principios del año, el gremio transportistas pidió un aumento emergente, y ante la negativa, estos han venido cobrando lo que quieren a los ciudadanos.



“Le pedimos a la ciudadanía que exija que el gobierno instale engomados con una tarifa oficial, un engomado visible para que se eviten los abusos y para que se evite la anarquía que algunas empresas manejan”, declaró.



Aunque la autoridad ha infraccionado y retirado unidades, esto parece no ser suficiente porque la ciudadanía continua quejándose de aumentos de hasta cinco pesos y de no respetar el pago con descuento de estudiantes o adultos mayores.



Hasta la fecha la Comisión de Transporte del XXII Ayuntamiento de Tijuana no ha informado cuando será la fecha de sesión de Cabildo para el mencionado ajuste.



Pero según, Lemus, el presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro les comentó que el 6 de mayo quedará instalado el Consejo del Transporte, lo que llevará a un aumento de la tarifa.



El gremio respalda la medida que el alza se de por rutas, asegurando que es lo que Tijuana “requiere” actualmente al considerar que beneficiará aquellos grupos que han invertido en modernas unidades y que atraviesan por topografías complicadas.



“Habrá rutas que hoy cobran en exceso que se van ajustar a la oficial, inclusive la ciudadanía puede agradecer esta tardanza, que le vendrá a favorecer en su bolsillo, también nos ha mantenido a nosotros tranquilos, esperando para que haga oficial”, concluyó.