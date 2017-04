'Esta escuela no es una arena"': Director de la Lázaro Cárdenas

TIJUANA, Baja California(GH)

Como desafortunado calificó José Cruz Holguín Ruiz, director de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, el encuentro que tuvo con un grupo de manifestantes, quienes a través de unos volantes deseaban convocar a los estudiantes a una marcha en contra del aumento de las tarifas del transporte público.



Luego de que se diera a conocer a través de las redes sociales un video en el que el director y un manifestante aparentemente discuten.



“Yo lo considero como un desafortunado evento, porque estando yo aquí ocupado



en la oficina, se presentan unas personas con mi secretaria que pedían permisos para entrar a los salones a entregar unos volantes a los alumnos y les dije ‘eso no está permitido, para nadie, ni siquiera a mí me está permitido hacerlo’”, explicó Holguín Ruiz.



Asimismo, dijo que los manifestantes sólo se identificaron como “ciudadanos libres” y que, al no acatar la orden de salida, tomaron la postura de “sin su permiso o con su permiso, nosotros lo vamos a hacer”.



“Y le digo, ‘no señor, disculpe, no puede hacerlo aquí. Del cerco para afuera usted puede hacer lo que quiera…



“Esta escuela no es una arena para que se debatan los temas políticos, de grupos de la sociedad civil y grupos políticos, ni mucho menos. Ésta es una escuela pública, pero no es la vía pública y como responsable de la escuela yo no puedo permitirle a usted que venga aquí y venga a transmitir estos volantes a los estudiantes.

Por favor, retírense”, externó el director de la Preparatoria Lázaro Cárdenas, quien mencionó que el video que circula en redes sociales no está completo.