Amonestarán a las escuelas que suspendan clases por corte de agua

TIJUANA, Baja California(GH)

Las escuelas de Tijuana que no hayan dado clases ayer y hoy serán amonestadas, advirtió Adrián Flores Ledesma, delegado del Sistema Educativo Estatal.



“Sí habrá amonestación para aquellas escuelas que hayan dejado de dar clases. A todas se les dio la indicación de que es un día normal de actividades”, comentó el delegado de la SEE.





Esa medida resultó porque desde que se anunció el corte del suministro de agua, el Sistema pidió a los planteles escolares tomar las medidas pertinentes para almacenar el vital líquido.



En ese sentido, Flores Ledesma reconoció que la SEE trabaja en coordinación con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), misma que puso a disposición de las escuelas el servicio de pipa de agua para evitar focos de infección.



Asimismo, adelantó que quizá los alumnos y personal docente del turno vespertino no se vean afectados por la falta de agua.





“Hoy pudiera ser que ya se esté reanudando el servicio, pero eso va a depender de los trabajos que esté realizando la comisión”.





Y sobre el por qué no suspender las clases, Adrián Flores Ledesma contestó que esta determinación se tomó en cuenta con Miguel Ángel Torres Mendoza, secretario de Educación y Bienestar Social en el Estado, quienes no vieron viable esa medida debido a que el próximo viernes inicia el período de vacaciones.