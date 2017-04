'Semana Santa Segura 2017' arranca en BC

TIJUANA, Baja California(GH)

Para salvaguardar la integridad de los bajacalifornianos y visitantes extranjeros durante el periodo vacacional, los tres órdenes de Gobierno, a través de un estado de fuerza de 2 mil elementos de seguridad pública junto al Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, instituciones médicas y de rescate, dieron el banderazo oficial del operativo “Semana Santa Segura 2017”.



En representación del Gobernador del Estado, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, el Secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa Anaya, encabezó el evento realizado en las instalaciones del Colegio de Bachilleres de Baja California (COBACH), Plantel Nueva Tijuana, donde previo al banderazo se realizó un simulacro de accidente vehicular para concientizar sobre la seguridad vial.



De la Rosa informó que a nivel estatal las estadísticas del último año indica un aumento en accidentes de tránsito del 26%, mientras que en Tijuana se incrementaron 37%, ante lo cual se han reforzado acciones para crear una cultura vial preventiva.



El titular de la SSPE destacó que en base a esta labor conjunta entre los tres órdenes de Gobierno, se convoca a medios de comunicación, comerciantes, servidores turísticos y a los ciudadanos de los cinco municipios, para juntos contribuir en proteger la integridad de las familias.



Durante su mensaje exhortó a los jóvenes a acatar prudentemente la responsabilidad de ir al volante, no ingerir bebidas embriagantes, no conducir a acceso de velocidad o de manera imprudente, a disfrutar las vacaciones adecuadamente sin exponer sus vidas.



Además durante este periodo se reforzará la atención de C4 en cada municipio, para responder las llamadas que se generen a través del teléfono de emergencias 9-1-1 y de denuncia anónima 089 para acudir de inmediato a cualquier situación de crisis reportada.



Por su parte la alumna Bianca Martínez agradeció a las autoridades presentes por llevar a cabo estas campañas informativas y de prevención ya que muchas veces al ser jóvenes sólo se visualiza la diversión, que sin supervisión o información valiosa pueden culminar en tragedias.



Para complementar la actividad se impartió la conferencia "Salvemos Nuestra Vida en Forma Responsable", impartida por Claudia Quijas, en la cual la conductora de televisión comparte su testimonio a raíz del accidente de su hermano quien tras un choque automovilístico sufrió daños físicos irreversibles.



Como parte del presídium estuvieron la Diputada Iraís Vázquez Aguiar; el director de Policía y Tránsito de Tijuana, Luis Felipe Chan; de la Policía Federal, el inspector Álvaro Torres; el Director Estatal de Derechos Humanos de la PGJE, Gilberto Cota Alanis, el coordinador de Seguridad Escolar del SEE, José Santillán; el director de Servicios Educativos de Cobach, Jorge Almada; el director de Cobach, plantel Nueva Tijuana, Jesús Osuna y el director operativo de la DSPM de Playa de Rosarito, Pedro César Silva.



Datos del operativo



2 mil elementos enfocados al operativo

160 mil volantes informativos en cruces y carreteras

Difusión en redes sociales

Conferencia preventiva con estudiantes