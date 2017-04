Seguirán 2 playas cerradas en puerto

ENSENADA, Baja California(GH)

De acuerdo a los últimos monitoreos, el subsecretario de turismo del Estado, Ives Lelevier Ramos, informó que aún permanecen cerradas dos de las ocho playas en el Municipio y es probable que permanezcan así durante Semana Santa.



“El lunes se realizó último monitoreo y aunque Playa Hermosa y Pacífica muestran una reducción notable en los índices de contaminación, sin embargo, de acuerdo a la norma todavía están un poco arriba, el personal de Isesalud nos comentó que si no llueve en estos días, se anticipa que podrían estar abiertas al público”, señaló.



No obstante, de acuerdo al reporte meteorológico están pronosticadas lluvias para el sábado 8 de abril, por lo que es probable que las playas continúen cerradas durante el periodo vacacional, debido a los escurrimientos que propician el alto índice de contaminación.



El funcionario mencionó que ya se habilitó una herramienta en la página de la Secretaría de Turismo del Estado (Secture), www.descubrebc.com, para estar informando acerca de la situación de las playas, carreteras, garitas y aeropuertos, de manera puntual y actualizada.



Lelevier Ramos consideró que el cierre de estas playas no debe ser un motivo para que el turismo deje de visitar Ensenada, ya que hay otras opciones de playas como La Joya, La Misión y Bahía de los Ángeles, entre otras.



“En Baja California tenemos más de mil 500 kilómetros de litorales, si algo tenemos para presumir son playas, yo creo que afortunadamente hay muchas alternativas tanto al Norte como al Sur de estas dos playas”, enfatizó.